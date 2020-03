CALCIOMERCATO INTER ORIGI VICE LUKAKU / Nella prossima sessione di calciomercato, il mistero è sulle date causa emergenza coronavirus, l'Inter accontenterà finalmente Conte con l'acquisto di una valida alternativa a Romelu Lukaku. A tal proposito rimane ancora forte la candidatura di Olivier Giroud, anche se il bomber francese ora non sembra più convinto di lasciare il Chelsea col quale è comunque in scadenza a giugno.

Inoltre per lui va sconfitta un'importante concorrenza che comprende anche ladi Lotito.

Calciomercato Inter, idea Origi come vice Lukaku

Per questo motivo i nerazzurri hanno cominciato a valutare nuovi profili, fra questi non è escluso che possa esserci pure quello di Divock Origi, 24enne belga di stanza al Liverpool di Klopp e compagno in Nazionale dello stesso Lukaku. Stando a 'Sky Sports Uk' il classe '95 di Oostende, autore della rete del definitivo 2-0 nella scorsa finale di Champions, è sulla lista cessioni dei 'Reds', con cui quest'anno ha collezionato appena 516' in Premier League. Possibile, eventualmente, una richiesta intorno ai 20 milioni di euro, con Marotta che nel caso sicuramente tentarebbe la strada del prestito oneroso con diritto di riscatto, in modo da dilazionare l'esborso economico.

