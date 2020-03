Emergenza Coronavirus, hotel a disposizione: la bella iniziativa del Chelsea

CORONAVIRUS HOTEL CHELSEA MILLENNIUM / Anche il calcio interviene a gamba tesa in piena emergenza Coronavirus. In questo caso campione di solidarietà è il Chelsea di Roman Abramovich che si unisce alla lotta al virus mettendo a disposizione il 'Millennium Hotel' a Stamford Bridge per il personale medico del NHS. Medici o infermieri che dovessero soggiornare a Londra, potranno farlo nella struttura all’esterno dello stadio come confermato dal sito ufficiale dei 'Blues': "Gran parte dello staff medico lavora per molto e può non riuscire a tornare a casa, o dovrebbe fare lunghi tragitti. Posti in cui dormire aiutano a mantenere la salute e il benessere del personale in questi momenti cruciali.

L’Hotel sarà a disposizione per due mesi, durata che verrà riconsiderata a seconda delle circostanze. Sono potenzialmente disponibili tutte le stanze”. Le ultimissime di calciomercato e non solo: clicca qui

