CALCIOMERCATO INTER ICARDI JUVENTUS / Rimane un punto interrogativo il futuro di Mauro Icardi. Il riscatto del Paris Saint-Germain resta in bilico, con il club campione di Francia che al momento non sarebbe convinto di acquisire il cartellino del centravanti per 70 milioni di euro, prezzo pattuito lo scorso agosto con l'Inter.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Inter, capitolo Perisic: la mossa del Bayern

Spunta però un nuovo 'giallo' sulla situazione contrattuale del bomber classe '93. Stando all'entourage dell'argentino - scrive il 'Corriere dello Sport' - Icardi potrebbe opporsi ad un'eventuale decisione del PSG di riscattarlo a giugno.

Inter, dal PSG alla Juve: è caos sul futuro di Icardi

Per l'Inter, invece, nell'accordo con i francesi non ci sarebbe nessunache permetterebbe libera scelta all'attaccante, che secondo la versione del club diavrebbe già firmato un contratto pluriennale per le prossime stagioni in caso di riscatto da parte del Paris Saint-Germain.

Un intrigo che tiene ancora una volta in sospeso il futuro di Icardi, a cui non mancherebbero le corteggiatrici fuori dall'asse Inter-PSG. L'ex Sampdoria e Barcellona rimane infatti un obiettivo sensibile di Paratici e della Juventus per rinforzare l'attacco della 'Vecchia Signora' per la prossima estate, senza dimenticare l'interesse in Spagna del Real Madrid.

POTREBBERO INTERESSARTI ANCHE:

Calciomercato Inter, svolta Marotta: c'è lo sconto

Calciomercato Inter, Zanetti blinda Lautaro