Coronavirus, Persico rivela: "Io e Rugani aspettiamo un bambino. Ho paura"

CORONAVIRUS RUGANI PERSICO / Dopo l'annuncio della positività al Coronavirus di Daniele Rugani, nei giorni scorsi è arrivato anche quello riguardante la compagna Michela Persico. Lady Rugani aspetta inoltre un bambino proprio dal difensore della Juventus con il quale stava per annunciare la gravidanza giunta al quarto mese. La stessa Persico ha quindi rivelato in un'intervista a 'Chi': "Io e Daniele aspettiamo un figlio. Non riesco ancora nemmeno a parlarne. Ma al momento devo capire cosa succederà.

La Persico prosegue: "Daniele non aveva sintomi poi improvvisamente due linee di febbre, quasi niente, ma è partito il controllo. Positivo. Ma stava bene”.