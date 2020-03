CALCIOMERCATO INTER AUBAMEYANG / Accerchiata dai "nemici" sul fronte Lautaro Martinez, la dirigenza dell'Inter continua a guardarsi attorno per non farsi trovare impreparata di fronte all'eventuale partenza del bomber argentino, conteso dalle big spagnole e inglesi, con il Barcellona che sembra attualmente in pole position. La clausola rescissoria da 111 milioni di euro, d'altronde, nonostante sia valida solamente dal primo al 15 luglio ha incoraggiato già diversi club a farsi vivi con l'entourage del calciatore, che sembra destinato ad un futuro roseo.

Tra i tanti nomi segnati sul taccuino di Beppe, quello dinon è mai scomparso dai radar.

Calciomercato Inter, sconto per Aubameyang

L'attaccante gabonese, come è noto, ha voglia di provare una nuova esperienza e ha sin qui rispedito al mittente l'idea di rinnovare il contratto, attualmente in scadenza a giugno 2021. Nel mirino anche del Barcellona, l'ex Borussia sta sicuramente fornendo un assist alle sue pretendenti al punto che, secondo 'Sport', l'Arsenal si sarebbe ormai rassegnato a perderlo a cifre inferiori rispetto ai 70 milioni di euro inizialmente previsti, abbassando le proprie pretese a 55 milioni.