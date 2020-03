CALCIOMERCATO INTER LAUTARO / Si fa sempre più intenso il pressing del Barcellona per Lautaro Martinez. Il 'Toro' è la prima scelta dei bluagrana e dell'estimatore Messi per rinforzare l'attacco in vista della prossima stagione.

L', contropartite comprese, valuta l'argentino ex Racingdi euro, mentre i catalani al momento non si spingerebbero oltre i 130 milioni.

Lautaro fa gola però a diversi top club europei. Oltre al Real Madrid, gli estimatori arrivano soprattutto dalla Premier League per l'attaccante nerazzurro. Al Manchester City di Guardiola, dove potrebbe rimpiazzare il connazionale Aguero, si accoda anche il Chelsea come scrive il 'Daily Star'. Il sodalizio di Abramovich è a caccia di un centravanti di spessore e prospettiva per Lampard e sarebbe disposto a mettere sul piatto un'offerta importante per il gioiello dell'Inter.