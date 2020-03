Coronavirus, UFFICIALE: positivo il presidente del Ludogorets

CORONAVIRUS LUDOGORETS / L'emergenza Coronavirus ormai riguarda tutto il mondo e anche nel calcio aumentano i casi di calciatori ed addetti ai lavori risultati positivi ai test.

Tra gli ultimi in ordine cronologico è Kiril, presidente del, che nelle scorse ore sulla sua pagina Facebook ufficiale ha annunciato di essere risultato positivo al test per il COVID-19. La squadra bulgara aveva affrontato l'nei sedicesimi di finale di Europa League. Il match di ritorno si era disputato a porte chiuse mentre l'emergenza in Italia stava già facendo contare numeri rilevanti.