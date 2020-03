CALCIOMERCATO ROMA SMALLING / Nuovo ostacolo per il riscatto della Roma di Chris Smalling. L'Arsenal insiste per il difensore inglese, con la volontà di riportarlo in Premier League. Stando al 'Daily Mirror', la mancata qualificazione dei giallorossi alla prossima Champions faciliterebbe l'offensiva dei 'Gunners' per Smalling.

Ilchiede circa 28 milioni di euro per il cartellino di Smalling: cifra che l'Arsenal sarebbe disposto a versare nelle casse dei 'Red Devils', al contrario in questo momento della Roma. Il 30enne difensore sta disputando una stagione positiva al suo primo anno nel campionato italiano e di recente non ha nascosto di gradire una possibile permanenza nella Capitale. La situazione in merito al centrale della Roma è monitorata anche dain Serie A.

