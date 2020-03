CALCIOMERCATO ALLENATORI ALLEGRI SPALLETTI POCHETTINO / Con l'emergenza coronavirus è praticamente impossibile stabilire con certezza le data di scadenza di questa stagione, anche se la UEFA ci ha provato ugualmente fissando - dopo il rinvio di un anno di Euro2020 - al 24 e 27 maggio quelle rispettivamente della finale di Champions ed Europa League, con il rischio che possa però saltare il campionato di Serie A. C'è di conseguenza incertezza pure sull'inizio e la fine del prossimo mercato estivo, in cui sono attesi protagonisti gli allenatori, sia italiani che stranieri. Da Massimiliano Allegri a Mauricio Pochettino, fino a Luciano Spalletti passando per Maurizio Sarri, Zidane e Gattuso: ecco l'approfondimento diCalciomercato.it.

LEGGI ANCHE ->>>Coronavirus, Esclusivo Senad Ok: "Ecco perché si gioca ancora"

LEGGI ANCHE ->>>Calciomercato Inter, svolta Marotta: c'è lo sconto

Calciomercato, Allegri può ripartire dalla Spagna: l'ostacolo' è Pochettino

Parlando dei tecnici a spasso, non potevamo che partire da Massimiliano Allegri. Il livornese è ancora senza squadra dopo l'esonero dello scorso anno, anche se con la Juventus ha ancora un contratto in scadenza nel prossimo mese di giugno. Le ultime indiscrezioni provenienti dalla Spagna lo danno in pole per la panchina del Real Madrid, qualora ovviamente Zidane andasse via. Possibilità tutt'altro che remota se le 'Merengues' non vincessero nemmeno un titolo... Come noto il francese è il andidato più forte per il dopo Deschamps alla guida della Francia, ma anche un papabile successore di Sarri sulla panchina bianconera. Comunque Allegri al Real Madrid è una possibilità, non una certezza dato che al presidente dei 'Blanços' Florentino Perez piace, e pure molto Mauricio Pochettino che è un altro disoccupato di lusso.

L'argentino, non più al timone deldallo scorso autunno quando è stato rimpiazzato da, è uno sfidante sempre dell'ex mister bianconero pure per il, seppur negli ultimi mesipare aver riconquistato la fiducia del board a suon di risultati positivi.

LEGGI ANCHE ->>>Coronavirus, Esclusivo Bassetti: "Calcio specchio società civile". Poi 'bacchetta' Italia ed Europa

LEGGI ANCHE ->>>Juventus, il costo dell'eventuale arrivo di Pogba: l'impatto del francese

Calciomercato, incognita Spalletti: due piste per l'ex tecnico dell'Inter. E Gattuso...

L'altro importante tecnico italiano senza club è Luciano Spalletti. Per lui, a meno di una nuova esperienza all'estero dopo quella fortunata allo Zenit San Pietroburgo, rimane viva più che mai l'ipotesi Fiorentina, anche se per il post Iachini il patron gigliato Rocco Commisso avrebbe in mente nomi di prestigio superiore e - diciamola tutta - quasi impossibili da raggiungere considerati ingaggi e ambizioni: proprio Allegri e Mauricio Pochettino. Il classe '59 di Certaldo, legato ancora all'Inter fino al giugno 2021, può così spuntarla per la panchina viola, ma non è da escludere del tutto il riproporsi della vecchia pista che conduce al Milan - che appunto lo ha già cercato sia l'estate scorsa che in seguito all'esonero di Giampaolo - nel caso ovviamente sfumasse l'arrivo (oggi scenario poco probabile) del tedesco Ralf Rangnick. Alla panchina rossonera è stato accostato con forza pure l'ex Valencia Marcelino, un profilo stimato tuttavia solo da Boban e Paolo Maldini. Il primo è già andato via, il secondo lo farà a breve. Due addii timbrati Gazidis... Tornando e chiudendo con Spalletti: rumors di calciomercato hanno ipotizzato anche un possibile futuro al Napoli targato De Laurentiis, che però è al momento deciso a proseguire con Gattuso.

POTREBBERO INTERESSARTI ANCHE:

Champions, priorità Champions per la UEFA: la Serie A può saltare

Calciomercato Inter, Zanetti blinda Lautaro

Calciomercato Milan, scatta l'allarme per Theo Hernandez: le ultime