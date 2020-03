Coronavirus, UFFICIALE: Mikel rescinde il contratto per paura del contagio

CORONAVIRUS MIKEL TRABZONSPOR / Non tutto il mondo del calcio si è fermato per far fronte all'emergenza Coronavirus. Dopo il lockdown dell'Italia, altri Paesi hanno reagito con giorni di ritardo, mentre in altre nazioni si va avanti nonostante i contagi in aumento ed i rischi per la salute di addetti ai lavori e tifosi. Come ad esempio in Turchia, dove fino a maggio gli stadi saranno a porte chiuse ma si continuerà a giocare. E non tutti sono d'accordo con questa decisione.

John Obi Mikel, esperto centrocampista nigeriano con un passato nel Chelsea, è stato tra i calciatori che si sono esposti pubblicamente chiedendo di fermare i campionati per tentare di arginare l'emergenza. Richiesta inascoltata, così nelle scorse ore ha raggiunto un accordo con il Trabzonspor, club nel quale militava dalla scorsa estate, ottenendo la rescissione consensuale del contratto.