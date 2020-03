CORONAVIRUS CONTROLLI AUTOCERTIFICAZIONE / Troppa gente ancora per strada. Accertamenti più serrati in tutta Italia per l'emergenza coronavirus, con la penisola in zona protetta almeno fino al 3 aprile dopo l'ultimo Decreto emanato dal Governo.

Il Ministro dell'Internoha dato mandato alle prefetture e alle forze dell'ordine di rafforzare i controlli nel rispetto delle ordinanze, che invitano i cittadini ad uscire di casa solo per circostanze di stretta necessità.

Nelle scorse ore è stata emanata una nuova autocertificazione a proposito: nel documento, oltre a motivare l'urgenza dello spostamento, si deve dichiarare di non essere malati o in quarantena. Con una falsa dichiarazione si rischia la denuncia di reato contro la salute pubblica e fino a 12 anni di reclusione. I dati parlano al momento di oltre 170 mila controlli e circa 8 mila sanzioni, con 217 denunce agli esercizi commerciali che non hanno rispettato le direttive.

