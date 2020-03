Coronavirus, Cina: via al test per il vaccino

p>CORONAVIRUS CINA VACCINO / Accanto a medici e staff sanitario in prima linea in Italia e nel mondo per arginare la diffusione dei contagi da Coronavirus, continua la corsa contro il tempo per la ricerca di un vaccino in grado di fermare il Virus che ha già provocato oltre 7000 morti in tutto il pianeta. Buone notizie, in tal senso, sembrano arrivare dalla Cina dove il 'Quotidiano del Popolo', voce del partito comunista cinese, ha annunciato il via alla sperimentazione sulla sicurezza per l'uomo di un vaccino contro il Coronavirus.