INTER ZANETTI LAUTARO MARTINEZ MESSI / Mentre l'Italia è già da giorni in isolamento per tentare di arginare il Coronavirus che continua a crescere per numero di contagi e di vittime, l'Argentina inizia a fare i conti con l'emergenza imponendo nelle scorse ore il lockdown. Di questo, e non solo, ha parlato il vicepresidente dell'Inter Javier Zanetti in un'intervista concessa all'argentina 'Radio Continental' nella quale racconta la quarantena che sta vivendo in Italia: "Siamo in casa, tutti in famiglia. Sperando passi presto questo momento. I bambini fanno la scuola online tutte le mattine. È una cosa di cui dobbiamo prendere coscienza, qui in Italia la situazione è difficile. Soprattutto in Lombardia, è la zona più colpita, tra Bergamo, Brescia e Milano. I medici stanno facendo uno sforzo enorme per salvare gente, mancano respiratori artificiali. C'è grande sensibilità da parte di tutti, anche dal mondo del calcio, stanno cercando di collaborare. Nessuno poteva immaginare questi numeri, i medici stanno facendo un lavoro enorme. Spero che tra qualche giorno inizieranno a scendere i contagi e che si trovi una soluzione. Ma so che non sarà facile - spiega Zanetti che prosegue -. Ti dico sinceramente, la cosa minore a cui pensare ora è il calcio. Si stanno facendo tante proposte per terminare la competizioni, ma oggi il club pensa a tutt'altro e a come poter aiutare per arginare questa emergenza. Noi grazie all'esperienza del nostro proprietario che è cinese, ci eravamo preparati. Col medico siamo in contatto costantemente, perché abbiamo giocato contro la Juventus l'ultima partita e ci sono stati casi positivi lì. Ora non abbiamo alcun tipo di sintomi. Il club è fermo fino al 25 marzo, quando saranno passate le due settimane dall'inizio della quarantena.

Poi vedremo se potremo tornare ad allenarci, non a giocare. Però oggi non è niente di certo. Ma nessuno pensava che la situazione potesse diventare così". Tutte le news di calciomercato e non solo:

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Napoli, c'è anche l'Inter sulla strada per Tsimikas

Si passa quindi a parlare di calcio e di calciomercato. Inevitabile, in Argentina, la domanda su Lautaro Martinez sempre più al centro delle voci che vogliono il Barcellona di Lionel Messi fortemente interessato: "Siamo contenti di Lautaro e lui è contento dell'Inter. Quello che sta facendo Lautaro quest'anno è fantastico. Messi ci chiama per Lautaro? Devo staccare il telefono... (ride, ndr). In quale campionato lo vedo al di fuori dell'Italia? Io lo vedo nel calcio italiano. Degl ultimi talenti usciti dall'Argentina è il migliore, ha 22 anni, ha un potenziale enorme e sono felice per quello che potrà fare sia nell'Inter che con l'Argentina. MartinezCuarta? Non lavoro nel mercato dei calciatori in questo momento. Sì, è uno dei giocatori più interessanti in Argentina. Noi ci prepariamo per poter tornare al vertice. Sappiamo che è difficile, abbiamo avviato un nuvo percorso con un nuovo allenatore, ma lavoriamo sempre per arrivare fino in fondo".

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE:

Inter, da Skriniar a Lautaro e Aubameyang | Il punto in entrata e uscita