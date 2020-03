CALCIOMERCATO INTER LAUTARO MARTINEZ / Lautaro Martinez scarta Real Madrid e Manchester City. Il 'Toro' ha scelto il Barcellona come sua futura destinazione, con l'Inter e il club blaugrana che trattano la cessione dell'attaccante come scrive 'Tuttosport'.

Sembra superata la clausola rescissoria di 111 milioni di euro: il Barça è disposto ad arrivare ad una valutazione complessiva di 130 milioni con l'inserimento di alcune contropartite, i nerazzurri chiedono invece 150 milioni.

LEGGI ANCHE >>> Inter, da Skriniar a Lautaro e Aubameyang | Il punto in entrata e uscita

Calciomercato Inter, affare Lautaro-Barcellona: spunta Dembele

C'è da trovare anche l'accordo sui giocatori destinati ad approdare alla corte di Conte, con i catalani che spingono per profili a fine ciclo come Vidal e Rakitic. Marotta invece punta ad elementi più giovani e di prospettiva come Arthur, Alena e Todibo, a cui putrebbe aggiungersi anche Dembele (al netto dei dubbi sulla fragilità fisica del francese). Per la sostituzione di Lautaro, balza nuovamente in pole Aubameyang nelle idee della dirigenza di Viale della Liberazione. Il centavanti gabonese piace anche al Barcellona, ma come piano B nel caso in cui sfumasse l'ex Racing. Nei radar di Marotta e Ausilio restano pure Martial, Werner e Gabriel Jesus.