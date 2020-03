CALCIOMERCATO NAPOLI INTER TSIMIKAS / Priorità simili in sede di calciomercato per Napoli e Inter che finiscono per incrociare i propri radar sullo stesso obiettivo.

Lo riferisce 'La Gazzetta dello Sport' secondo cui anche il club nerazzurro sarebbe molto attento agli sviluppi di Kostas, esterno mancino dell'per il quale gli azzurri si stanno muovendo concretamente. Tutte le news di calciomercato e non solo:

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Napoli, pronta l'offerta per Tsimikas

Classe '96, cresciuto nel vivaio del club greco sotto la guida dell'ex interista Georgatos, viene valutato ora attorno ai 20 milioni di euro dopo un'altra stagione da protagonista con 7 assist in 37 presenze tra tutte le competizioni. Il Napoli secondo la 'Rosea' starebbe preparando una prima offerta da circa 15 milioni per sondare il terreno con i greci, ma attenzione quindi anche all'Inter che in estate potrebbe rivoluzionare la corsia con i dubbi su Asamoah e un Biraghi che andrebbe riscattato per 12 milioni di euro.