DIRETTA EMERGENZA CORONAVIRUS / Prosegue l'emergenza coronavirus in Italia. Dopo il bollettino di martedì della protezione civile sono 26062 i casi positivi, in aumento di 2989 unità, con 345 deceduti per un totale di 2503. In Serie A ci sono da registrare due nuovi contagi: Matuidi della Juventus e Zaccagni del Verona. Rinviati al 2021 gli Europei, mentre la Uefa punta a concludere la stagione entro il 30 giugno. Clicca qui per ulteriori aggiornamenti. Calciomercato.it segue in diretta gli aggiornamenti sull'emergenza sanitaria in Italia e nel resto del mondo.

GLI AGGIORNAMENTI LIVE

19.00 | Tennis, sospese attività fino al 7 giugno: non si disputerrano i 1000 di Madrid e Roma

18.15 - Il bollettino giornaliero della Protezione Civile: "Il totale delle persone positive è 28.719, 2.648 in più rispetto a ieri; 12.090 sono in isolamento domiciliare senza sintomi, 2257 i pazienti in terapia intensiva. I deceduti sono 475. I guariti in un giorno sono 1.084, per un totale di 4.025".

18.00 - Giovanni Malagò, presidente del Coni, è intervenuto ai microfoni di 'Sky Sport' per fare il punto sulla riunione in videoconferenza che si è tenuta quest'oggi con il Cio e per parlare del futuro della Serie A (CLICCA QUI)

18.02 - Il bilancio quotidiano della Regione Lombardia dell'assessore al Welfare Giulio Gallera: "Sono 17.713 i casi positivi (+1.433), 7.285 gli ospedalizzati, 924 le persone in terapia intensiva (+45), 1.959 i decessi (+319)".

17.40 - Sono 724 nella Regione Lazio i casi positivi al COVID19. Di questi, 232 sono in isolamento domiciliare, 374 sono sono ricoverati non in terapia intensiva, 44 sono ricoverati in terapia intensiva, 32 sono deceduti e 42 guariti

17.00 - Continuano le donazioni da parte delle società di calcio per l'emergenza coronavirus: Con la prima cifra versata dal Milan a favore di AREU, pari a 250 mila euro, sono in fase d'acquisto sei automediche, equipaggiate per il soccorso avanzato. Oltre a questa somma, sarà versato il contributo che giocatori della prima squadra e dirigenti hanno destinato all'emergenza (pari a un giorno del loro stipendio) che si andrà ad unire alle donazioni raccolte attraverso la campagna di fundrising organizzata da Fondazione Milan.

L'obiettivo è quello di arrivare ad un totale di 500 mila euro

14.00 - Blaise Matuidi, secondo giocatore della Juventus positivo al Coronavirus, scrive su Instagram: "Positivo ma asintomatico, ce la faremo"

13.40 - In conferenza stampa è intervenuto il governatore della Lombardia, Attilio Fontana: "Io lo sto dicendo in modo educato, ma fra un po' cambieranno anche i toni. Non dovete uscire, dovete stare a casa. I numeri del contagio non si abbassano e tra un po' non saremo più in grado di curare chi si ammala. Per adesso ve lo chiediamo, ma se si dovesse andare avanti in questo modo chiederemo al governo provvedimenti ancora più rigorosi".

13.20 - Il Chelsea ha messo a disposizione il 'Millennium Hotel' a Stamford Bridge per il personale medico.

12.30 - L'ospedale Spallanzani di Roma ha pubblicato il bollettino giornaliero: Spallanzani: "I pazienti Covid-19 positivi sono in totale 194. Di questi, 19 pazienti necessitano di supporto respiratorio. In giornata sono previste ulteriori dimissioni di pazienti già negativi al primo test e comunque asintomatici. I pazienti dimessi, che hanno superato la fase clinica e che sono negativi per la ricerca dell'acido nucleico del nuovo coronavirus sono 324".

11.50 - Altre 147 persone sono morte nelle ultime 24 ore, portando il totale a 1.135 vittime in Iran dove il bilancio si aggrava ancora.

10.40 - Kiril Domuschiev, presidente del Ludogorets, è risultato positivo al Coronavirus. Il club bulgaro ha affrontato l'Inter ai sedicesimi di finale di Europa League.

10.15 - L'ex milanista Shevchenko tifa Italia: "Ma ora restate a casa".

9.50 - Dopo la nuova autocertificazione, il Governo aumenterà i controlli in tutto il paese nel rispetto delle ordinanze sull'emergenza sanitaria in Italia.

9.25 - Segnali di speranza dalla Cina. Annunciato il via ai test sulla sicurezza per l'uomo di un nuovo vaccino contro il Coronavirus.

8.50 - La Guardia di finanza di Catania ha sequestrato in un negozio di Misterbianco 20 mila mascherine non sicure. Oltre ad essere potenzialmente nocivi per la salute, non avevano le istruzioni in italiano e provenivano direttamente dalla Cina.

8.30 - Le parole di Papa Francesco in un'intervista al quotidiano 'Repubblica': "Ritrovate i piccoli gesti verso le persone più vicine, i vostri nonni, bambini, le persone che amiamo. Se viviamo questi giorni così, non saranno sprecati. Ho chiesto al Signore di fermare l'epidemia: Signore, fermala con la tua mano. Ho pregato per questo".