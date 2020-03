CALCIOMERCATO MILAN THEO HERNANDEZ JUVE / Tanti nodi da sciogliere al Milan dopo il nuovo ribaltone interno. Pieni poteri a Gazidis, con Boban licenziato e Maldini che potrebbe lasciare al termine del campionato. Ripercussioni anche in sede di mercato, con Rangnick che resta in pole nelle scelte societarie per la panchina al posto di Pioli.

Resta un rebus la conferma di Ibrahimovic, così come il rinnovo di Donnarumma. Da decifrare anche il possibile prolungamento di capitan Romagnoli, oltre al riscatto di Rebic.

Calciomercato Milan, futuro Theo Hernandez: pericolo Juve e Premier

Un'altra patta bollente potrebbe però essere rappresentata da, una delle poche note liete dell'ultima campagna acquisti del 'Diavolo' la scorsa estate.

Il laterale spagnolo è sbarcato per 20 milioni di euro a luglio dal Real Madrid, decurtandosi anche l'ingaggio pur di accettare la proposta rossonera. Una possibile offerta di una big con un progetto importante, però, potrebbero far tentennare Theo nella prossima finestra estiva come riporta 'La Gazzetta dello Sport'. Il classe '94 avrebbe diversi estimatori in Premier League, mentre in Italia è un profilo che piace alla Juventus e a Paratici. Il costo del suo cartellino è lievitato tra i 40 e i 50 milioni di euro, con il Milan che dovrà probabilmente fare uno sforzo economico per ritoccargli lo stipendio per non rischiare di perderlo a fine stagione.