CALCIOMERCATO JUVENTUS DYBALA / Il coronavirus che ha fermato lo sport scandisce anche i tempi del mercato. In casa Juventus slitta il summit per il futuro di Paulo Dybala, il cui rinnovo con la 'Vecchia Signora' non sarebbe però in discussione come riporta stamani 'Tuttosport'.

Il summit per il prolungamento del numero dieci avverrà al termine dell'emergenza sanitaria, quando il CFO Paratici incrocerà il rappresentante del giocatore Antun. Sul piatto un nuovo contratto almeno per altre due stagioni rispetto all'accordo attuale fino al 2022.

Ci sarebbe comunque ottimismo per il rinnovo dell'argentino, tornato protagonista in questa stagione sotto la gestione Sarri, dopo essere stato ad un passo dal trasferimenti in Premier League in estate. Sono 13 le reti complessive dell'ex Palermo, ultima la prodezza contro l'Inter, oltre a 12 assist. Dybala ha lasciato il segno in tutte le competizioni, con la Juventus che lo vuole mettere al riparto da eventuali assalti dall'estero, su tutti il PSG dell'estimatore Leonardo soprattutto in caso di mancato riscatto di Icardi, obiettivo peraltro sensibile della stessa Juve.