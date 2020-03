LIGA DATE PRIMERA DIVISION RIPRESA / Sono giorni convulsi per il calcio europeo, che sta ridisegnando il calendario in vista della ripresa dopo che l'emergenza coronavirus sarà terminata. Anche la Liga sta riflettendo sulle date della ripartenza del campionato (sia Primera che Segunda Division) e al momento ci sono diverse possibilità, in base chiaramente allo sviluppo e alla diffusione del Covid-19. Come riporta 'Cadena Ser', al momento la prima data è quella del 23 aprile: sarà quello il giorno della ripresa, ma solo se la situazione dovesse essere evoluta in modo molto positivo. Difficile, per non dire impossibile ripartire per quella data. L'altra opzione è quella del 2 maggio, per arrivare poi alla terza fissata in calendario per il 14 maggio (due mesi dopo la sospensione della Liga).

Infine l'ultima possibilità, quella di uno scenario senza dubbi più grave di quarantena, che farebbe ricominciare tutto ancora più tardi.

In ogni caso, per la Liga, le ultime 11 giornate da disputare si potranno spalmare fino a un massimo di due mesi e un minimo di un mese e mezzo. L'annuncio di queste scadenze potrebbe arrivare a cavallo tra questa e la prossima settimana. Inoltre, sarà istituita una commissione in seno all'Uefa per ridisegnare il calendario del calcio europeo: ne dovrebbero far parte proprio la Liga, la Premier League, tre membri dell'Eca e un rappresentante del resto dei campionati. La priorità resterà quella di portare a termine tutti i campionati nazionali e non modificare il format di Champions ed Europa League.