JUVENTUS MATUIDI CORONAVIRUS / Blaise Matuidi è il secondo calciatore della Juventus ad essere risultato positivo al coronavirus: il centrocampista francese è stato contagiato dopo Daniele Rugani, il primo calciatore di Serie A toccato dal Covid-19. L'ex Psg è asintomatico è sta seguendo ora le indicazioni mediche del caso: a dargli coraggio un insieme di messaggi che arrivano dai compagni di squadra e non solo.

Miralem Pjanic ha utilizzato il suo profilo Instagram per dare sostegno a Matuidi: "Forza fratello mio, andrà tutto bene" la frase che accompagna una foto dei due calciatori abbracciati. A commentare il post l'ex bianconero Benatia: "Con un soldato come lui il virus non sarà in grado di reggere. Forza fratello, che Dio ti possa preservare". Sotto lo stesso post anche l'incoraggiamento del difensore del Barcellona e compagno di Nazionale di Matuidi, Samuel Umtiti. Ha utilizzato Twitter invece Lapo Elkann per mandare il suo messaggio al centrocampista: "Forza Matuidi, siamo tutti con te"