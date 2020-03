CORONAVIRUS NBA KEVIN DURANT BROOKLYN NETS POSITIVI / Anche in NBA il coronavirus continua a espandersi. Il campionato è stato già sospeso e dopo i tre casi già registrati ne arrivano altri quattro ufficiali nei Brooklyn Nets. A renderlo noto è la stessa franchigia su Twitter: "Uno solo di loro presenta dei sintomi mentre gli altri tre sono asintomatici. Tutti e quattro sono ad ora isolati e sotto la cura dei medici della squadra.

Stiamo notificando a tutti quelli che hanno avuto contatti con i giocatori, inclusi i recenti avversari, e stiamo lavorando a stretto contatto con le autorità. Tutti i giocatori e i membri dei Nets hanno ricevuto l'invito a restare in isolamento restando in continuo contatto con lo staff medico". Tra questi quattro cestisti c'è anche la stella Kevin, che ha rivelato la sua positività al 'The Athletic', rassicurando però sul fatto che si senta bene e che quindi faccia parte dei tre asintomatici: "State attenti, prendetevi cura di voi stessi e restate in quarantena. Lo supereremo".