CALCIOMERCATO INTER AUBAMEYANG BARCELLONA ARSENAL / L'Inter continua a scandagliare il calciomercato alla ricerca di rinforzi soprattutto a centrocampo e in attacco. Molto dipenderà dal futuro di Lautaro Martinez, ma l'ottima stagione e le tante pretendenti pronte a sborsare fior di milioni fanno presagire a un addio in estate. Marotta sta già pensando alle soluzioni per sostituire l'argentino, da Giroud a Werner passando per Pierre-Emerick Aubameyang, il vero sogno dei nerazzurri. Il gabonese va verso la scadenza di contratto (2021) con l'Arsenal e non rinnoverà, per questo sarà addio ormai certo.

LEGGI ANCHE >>>>Calciomercato Inter, da Skriniar a Lautaro e Aubameyang | Il punto in entrata e uscita

LEGGI ANCHE >>>>Calciomercato Inter, nuova idea: scambio e intrigo tra i pali

Calciomercato Inter, obiettivo Aubameyang: duello col Barcellona, ma c'è lo spiraglio

Su di lui, però, non c'è solo l'Inter e anzi il pericolo principale è il Barcellona. I blaugrana hanno individuato in Aubameyang il rinforzo ideale per l'attacco e i 'Gunners' sanno già che non riusciranno a entrare in Champions League e saranno costretti a cedere.

La cifra di partenza - rivela 'Sport' - è di 55 milioni di euro, che potrebbe anche calare nel caso in cui il giocatore dovesse forzare la cessione, anche perché i londinesi non sono intenzioniati a perdere il giocatore a zero.

LEGGI ANCHE >>>>Calciomercato Juventus e Inter, primi contatti: affare da 40 milioni

Per restare aggiornato con tutte le news legate al mercato e non solo CLICCA QUI!

Il Barcellona vuole l'ex Milan, ma al tempo stesso pensa anche ad altre occasioni, soprattutto perché Aubameyang a giugno compirà 31 anni ed è proprio l'età il principale ostacolo. Per questo il bomber gabonese, per cui i catalani si sono già mossi incassando un ok di massima, non aspetterà in eterno, consapevole anche del fatto di avere una proposta di rinnovo importante dall'Arsenal ma anche diverse offerte da altri club importanti in Europa. Tra questi potrebbe esserci l'Inter, che al momento osserva decisamente interessata e pronta a inserirsi nei dubbi del Barça.

POTREBBERO INTERESSARTI ANCHE:

Calciomercato Inter, Godin e il possibile ritorno in Spagna | Le ultime

Calciomercato Inter, arriva il nuovo Vidal | Il regalo per Conte