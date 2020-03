CALCIOMERCATO FIORENTINA ALLEGRI POCHETTINO / Rocco Commisso pensa in grande: il patron della Fiorentina vuole costruire una grande squadra ed è pronto anche a ingaggiare allenatori di livello internazionale. Beppe Iachini ha ancora la possibilità di conquistare la riconferma, soprattutto se la stagione dovesse riprendere e la squadra dimostrerà miglioramenti dal punto di vista di gioco e risultati, ma il presidente viola non vuole farsi trovare impreparato. Così, come riporta il 'Corriere dello Sport', la lista dei possibili successori è bella nutrita: il nome più caldo è quello dell'ex Dunga, seguito da Jardim, ma non mancano candidatura di primissimo livello.

Fiorentina, sogni Allegri e Pochettino per la panchina

Lo è quella di Massimiliano Allegri che rappresenta il sogno (quasi) irrealizzabile per la Fiorentina: l'ex Juventus nel corso degli ultimi mesi è stato accostato a tante panchine (in Italia Milan e ritorno alla Juventus) ma ha preferito terminare il suo anno sabbatico per riprendere poi con la nuova stagione. Ipotesi difficile così come quello di Mauricio Pochettino, ex Tottenham, anche lui nel mirino delle big d'Europa (Manchester United e Real Madrid su tutte). Tra i nomi per la Fiorentina anche quelli di Giampaolo, De Zerbi e Emery.