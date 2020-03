CORONAVIRUS SKY ABBONAMENTO / "C'è un tempo per ogni cosa, e questo per tutti è il tempo per restare a casa, per essere responsabili, per proteggere noi stessi, i nostri cari, le persone più deboli, il Paese". Questo l'inizio del comunicato con il quale Sky annuncia di aver aperto tutti i suoi canali agli abbonati: da oggi fino al 3 aprile, tutti gli abbonati via satellite e fibra potranno usufruire gratuitamente in via eccezionale anche dei canali che non vanno parte del proprio pacchetto.

Così chi ha l'abbonamento Sport e/o Calcio avrà la possibilità di usufruire dei contenuti disponibili nei pacchetti Cinema e Famiglia. Per chi è, invece, già abbonato a tutti i pacchetti c'è la possibilità, sempre fino al 3 aprile, di vedere via via in anteprima gratuitamente alcuni film pay per view. Un'iniziativa per venire incontro ai propri clienti in un mondo in cui, causa emergenza, si è costretti a restare in casa.

LEGGI ANCHE >>>Coronavirus, rimborso per gli abbonati Sky? Ecco cosa succede