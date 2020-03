CORONAVIRUS CHAMPIONS LEAGUE LIONE JUVENTUS OTTAVI / Martedì sera senza calcio e senza Champions League, con le partite ferme a causa dell'emergenza coronavirus che ha dilagato in tutta Europa. Questa sera si sarebbe dovuto disputare uno dei match più attesi, il ritorno degli ottavi di finale tra Lione e Juventus con i bianconeri chiamati a ribaltare il ko dell'andata. Proprio nell'orario che doveva segnare il calcio d'inizio, il club francese ha mandato un messaggio su Twitter ai bianconeri. "Stasera avremmo dovuto incontrarci, ma questo è solo un rinvio.

L'dà il proprio supporto e la solidarietà a tutti quelli che amano la Juventus e più in generale a tutti i nostri amici transalpini".

Infine il saluto in italiano: "A presto Amici!", con l'hashtag 'distanti ma uniti'. I bianconeri sono attualmente tra le società più colpite in Serie A, da poco hanno reso nota la positività di Blaise Matuidi, secondo juventino dopo Rugani. In queste ore, però, anche la Francia sta adottando misure decisamente restrittive per contenere la diffusione del coronavirus, in attesa di tornare in campo aspettando anche di capire quale sarà il nuovo calendario della Champions League dopo le decisioni dell'Uefa.