REAL MADRID CORONAVIRUS SANZ / E' ricoverato in terapia intensiva e sarebbe in gravi condizioni Lorenzo Sanz, ex presidente del Real Madrid: come riferisce 'Ideal', l'ex numero uno del club blanco è risultato positivo al coronavirus ed è ora in ospedale.

Il 76enne, presidente del Real dal 1995 al 2000, dopo alcuni giorni con febbre alta è stato ricoverato in ospedale e sottoposto al test per il Covid-19, risultato positivo: attualmente è in terapia intensiva e le sue condizioni sono giudicate gravi. Sanz alla guida del Real Madrid ha vinto due Champions League (1998 e 2000), una Liga spagnola e anche una Coppa Intercontinentale: il suo nome è stato accostato anche al calcio italiano con i tentativi falliti di acquistare prima ile poi il. Le ultimissime di calciomercato e non solo: clicca qui

LEGGI ANCHE >>> DIRETTA Coronavirus, UFFICIALE: rinviati Europei e Coppa America | Matuidi positivo