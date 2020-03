CORONAVIRUS MEDICI SPORTIVI / Niente allenamenti collettivi almeno fino al 3 aprile: è questo l'invito che arriva dai medici sportivi alle società per quel che riguarda gli atleti professionisti.

Un invito che giunge nel bel mezzo di un dibattito sulla ripresa delle attività con alcune società che hanno fissato il ritorno agli allenamenti già per la settimana prossima.

LEGGI ANCHE >>> Brescia, la denuncia dell'Assoallenatori: "Condotta irresponsabile"

Nel comunicato la Federazione Medico Sportiva Italiana, fa "riferimento all'attuale dibattito - anche mediatico - circa la possibilità delle Società Professionistiche di ogni disciplina sportiva di disporre lo svolgimento di allenamenti collettivi" e in base "all'attuale situazione di emergenza sanitaria, raccomanda "per le Società Professionistiche l'interruzione degli allenamenti collettivi allo stato almeno fino al 3 aprile". Nella stessa nota vengono invitate le Società Dilettantistiche a non riprendere gli allenamenti collettivi fino a nuove indicazioni, mentre l'invito per il Settore giovanile scolastico è di interrompere gli allenamenti collettivi fino al 30 giugno".