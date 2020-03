CORONAVIRUS TOSCANA / Misurare la febbre e verificare il proprio stato di salute non sempre è attendibile, perché "la grande maggioranza delle persone infettate da Covid-19, tra il 50 e il 75%, è completamente asintomatica ma rappresenta una formidabile fonte di contagio". La statistica 'allarmante' (in termini di controlli e precauzioni) è stata diffusa - come si legge su 'La Repubblica' - dal professore ordinario di Immunologia clinica dell'Università di Firenze, Sergio Romagnani, alla regione Toscana.

Le cifre, elaborate in base allo studio sugli abitanti di Vo' Euganeo dove tutti gli abitanti hanno effettuato il test al Covid-19, preoccupano quindi molto gli organi competenti. Solo chi ha sintomi evidenti si sottopone infatti al tampone, mentre in Veneto hanno decido di effettuare tanti controlli proprio per avere una mappatura più precisa del contagio.

LEGGI ANCHE ---> Diretta Coronavirus, ufficiale: Matuidi positivo

LEGGI ANCHE ---> Coronavirus, ESCLUSIVO: parla il dottor Matteo Bassetti