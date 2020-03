JUVENTUS MATUIDI CORONAVIRUS / Dopo Rugani altro calciatore della Juventus positivo al coronavirus: "Il calciatore Blaise Matuidi è stato sottoposto ad esami medici che hanno rivelato la sua positività al Coronavirus-COVID-19. Il calciatore, da mercoledì 11 marzo, in isolamento volontario domiciliare, continuerà ad essere monitorato e a seguire lo stesso regime. Sta bene ed è asintomatico".

Questo il comunicato diramato dalla società bianconera.

Matuidi è il dodicesimo calciatore del massimo campionato italiano contagiato dal COVID-19: Sampdoria e Fiorentina, oltre ai bianconeri, le società coinvolte fino a questo momento. In isolamento per la Juve ci sono 120 persone tra le quali anche il presidente Agnelli. Di ieri la notizia che anche la compagna del difensore ex Empoli, Michela Persico, è risultata positiva al coronavirus. Il numero di contagiati legati al calcio si allarga quindi anche in Italia dopo i casi che hanno riguardato la Spagna dove il Valencia ha avuto il 35% della rosa contagiato.