JUVENTUS AGNELLI CORONAVIRUS / Anche la famiglia Agnelli in prima linea contro l'emergenza Coronavirus. La Juventus ha infatti informato attraverso una nota ufficiale: "La Famiglia Agnelli ha disposto un contributo pari a 10 milioni di euro a beneficio del Dipartimento della Protezione Civile, per far fronte all’emergenza a livello nazionale; e de La Stampa - Specchio dei Tempi, Fondazione impegnata a rispondere alle necessità sociali e sanitarie di Torino e del Piemonte".

Inoltre, "EXOR e le sue società controllate Fiat Chrysler Automobiles, Ferrari e CNH Industrial hanno individuato e stanno acquistando presso vari fornitori esteri, approntandone l'immediato trasporto aereo in Italia". Infine, prosegue il club bianconero, "la società di noleggio a lungo termine Leasys (FCA Bank) mette a disposizione della Croce Rossa Italiana e altre associazioni di volontariato unelle città italiane a malati, anziani e a persone bisognose di assistenza".

