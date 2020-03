FIFA MONDIALE PER CLUB OMS DONAZIONE CORONAVIRUS / Alla fine il primo passo è stato fatto: rinviati gli Europei in programma tra giugno e luglio di quest'anno. La Uefa ha deciso di spostarli nel 2021 (11 giugno-11 luglio) e ciò è stato possibile grazie al via libera della Fifa che ha accettato la richiesta (presentata anche dalla Conmebol) di rinviare il nuovo Mondiale per Club che era in programma proprio a giugno 2021: il torneo sarà ora riprogrammato in un secondo momento nel 2021 o negli anni successivi (2022, 2023).

Il rinvio sarà discusso con la Federcalcio e il governo cinese che avrebbero dovuto ospitare la manifestazione. Nello stesso comunicato si spiega che la Fifa lavorerà con le varie confederazioni e Associazioni per riscrivere l'attuale calendario delle partite internazionali non appena le circostanze lo consentiranno.

Oltre all'aspetto relativo alla riorganizzazione delle gare, la Fifa ha anche annunciato di aver deciso di offrire un contributo diretto di 10 milioni di dollari al fondo di solidarietà per il Coronavirus dell'Organizzazione Mondiale della Sanità.