BRESCIA GROSSO CORINI ULIVERI / Dura denunciata dell'Assoallenatori nei confronti del Brescia: la società ha convocato per domani mattina tecnici, preparatori e osservatori degli staff di Grosso e Corini, allenatori esonerati nel corso della stagione. Una condotta "grave ed irresponsabile" secondo l'Associazione Italia Allenatori Calcio: "Nonostante emerga dal sito ufficiale del Club la "sospensione di tutte le attività della Prima Squadra fino al giorno 28 marzo compreso", il Brescia Calcio S.p.A. ha inspiegabilmente richiamato e convocato per domani mattina alle ore 9.00 al campo di allenamento di Torbole Casaglia i collaboratori tecnici, i preparatori e gli osservatori facenti parte degli staff di Mr. Fabio Grosso e di Mr. Eugenio Corini, già esonerati nel corso della stagione dal rendere le loro prestazioni.

Tale convocazione appare del tutto illegittima e strumentale, nonché contraria al buon senso, alla correttezza e alla buona fede nell'esecuzione del contratto, tenuto conto della gravità della situazione che sta interessando proprio in questi giorni la provincia bresciana e considerata l'attuale sospensione degli allenamenti della prima squadra, in ferie sino al 28 marzo". Le ultimissime di calciomercato e non solo: clicca qui

LEGGI ANCHE >>> Coronavirus, ESCLUSIVO Bassetti: "Calcio specchio società civile". Poi 'bacchetta' Italia ed Europa

Secondo l'AIAC la richiesta viola le disposizioni del "DPCM del giorno 11/03/2020, come integrato dalla precedente normativa emergenziale, oltre che della normativa sulla sicurezza nei posti di lavoro ed espone i lavoratori ad inutili e gravi rischi per la salute propria e degli altri". Per questo l'Associazione "stigmatizza e censura fermamente l'iniziativa del Club ed è accanto ai propri associati, preannunciando fin d'ora l'intenzione di intraprendere ogni iniziativa e denuncia alle autorità sportive e di sicurezza nazionale a fronte di una condotta che andrà valutata anche sotto il profilo dell'eventuale rilevanza penale". Nella nota l'AIAC "consiglia ai propri associati di rimanere ciascuno nelle proprie abitazioni finché non lo consentiranno il contesto normativo e le condizioni igienico-sanitarie ivi prescritte".