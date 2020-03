CORONAVIRUS BOLLETTINO 17 MARZO BORRELLI / Consueto bollettino giornaliero sull'emergenza coronavirus da parte di Angelo Borrelli, Capo della Protezione Civile: "I guariti sono 192 (2.941 in totale), i positivi crescono di 2989 unità per un totale di 26062. Le persone in isolamento o con sintomi lievi sono 11108, 2060 terapia intensiva, confermato il 10% del totale.

Questa sera registriamo purtroppo 345 deceduti per un totale di 2503". Borrelli ha anche affermato che i pazienti evacuati dalla Lombardia sono 50, 3 in più rispetto a ieri.

