CORONAVIRUS CROKE PARK DUBLINO IRLANDA / Proseguono le misure eccezionali in tutto il mondo per far fronte all'emergenza Coronavirus.

Tra queste c'è la decisione dell': come riportato dal 'The Irish Time', il "Croke Park" disarà temporaneamente adibito a centro per i test. L'impianto ha una capienza di più di 80000 posti e non essendo attualmente impegnato per eventi sportivi diventerà così una risorsa della capitale irlandese per fronteggiare l'emergenza in corso.

