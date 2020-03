CALCIOMERCATO ROMA UNDER / Il futuro di Cengiz Under alla Roma rimane indecifrabile. Dopo essere stato ad un passio dall'addio nella finestra invernale di calciomercato, l'esterno turco è tornato a trascinare la squadra nelle ultime uscite di campionato prima della sospensione a causa dell'emergenza sanitaria del coronavirus. Tutte le news di calciomercato e non solo: CLICCA QUI!

Secondo quanto riportato da 'La Gazzetta dello Sport' le strade potrebbero però comunque dividersi a fine anno.

Sedovesse rimanere a fine stagione è perché avrà dato acertezze, altrimenti la dirigenza giallorossa lo venderà per sistemare il bilancio e ricavare un importante tesoretto.spera in un finale di stagione ad alti livelli in modo tale da incassare un'importante somma. Under ha estimatorial momento però ogni discorso è rinviato.

POTREBBERO INTERESSARTI ANCHE:

Calciomercato Roma, Frattesi torna a casa: Petrachi accelera

Calciomercato Roma, 'nuova' pista in Serie A per Florenzi: parte l'assalto