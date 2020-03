CALCIOMERCATO INTER BORJA VALERO / In vista della prossima finestra di calciomercato, in casa Inter ci si prepara alla rivoluzione nel reparto di centrocampo: la sensazione ad oggi è che la mediana sarà il reparto che Marotta cercherà di rafforzare con investimenti importanti cercando qual salto di qualità fondamentale per diminuire il gap di distanza dalla Juventus.

Tutte le news di calciomercato e non solo: CLICCA QUI

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Inter, Godin e il possibile ritorno in Spagna | Le ultime

Calciomercato Inter, addio Borja Valero: decisione presa

Colpi in entrata ma anche cessioni doverose. Tra queste quella più scontata sembra essere quella di Borja Valero: il centrocampista spagnolo è stato rispolverato da Conte in una parte di stagione difficile visti i tanti infortuni ma è tornato nuovamente ai confini del progetto tecnico. Come riportato da 'Tuttosport', l'ex Fiorentina lascerà il club in estate quando il suo contratto sarà scaduto. Si profilo un ritorno in Spagna per chiudere la carriera.

POTREBBERO INTERESSARTI ANCHE:

SONDAGGIO CM.IT - Centrocampo Inter, i tifosi scelgono il made in Italy