Coronavirus, UFFICIALE: Coppa America rinviata

UFFICIALE COPPA AMERICA RINVIATA / Seppur con qualche settimana di ritardo, anche in Sudamerica iniziano a prendere sul serio l'emergenza Coronavirus, almeno nel mondo del calcio.

Dopo i rinvii ufficiali delle competizioni argentine e brasiliane, solo per citarne alcune, in queste ore laha ufficializzato il rinvio della quarantasettesima edizione della. Inizialmente prevista in questa estate, la manifestazione verrà disputata dall'11 giugno all'11 luglio del 2021.