CALCIOMERCATO LAZIO BARCELLONA LUIZ FELIPE / La grande stagione della Lazio ha portato alla ribalta molti calciatori. Tra questi c'è certamente Luiz Felipe. Il difensore brasiliano, con passaporto italiano è tra i protagonisti della cavalcata della squadra di Simone Inzaghi.

Il giocatore di soli 22 anni è così finito nel mirino dei grandi club e nelle scorse ore è stato accostato al

In merito all'interesse dei blaugrana ha parlato l'agente di Luiz Felipe: "Se il Barcellona ti segue è un onore ma il giocatore è adesso concentrato sulla Lazio - ammette Stefano Castagna ai microfoni di 'Munde Deportivo' - Vuole vincere lo scudetto una volta risolta la situazione Coronavirus ma il Barça è il Barça..."

CRESCITA - "Lo stanno vedendo tutti cosa sta facendo in Italia. Molti grandi club lo stanno seguendo. E' un centrale molto completo: molto tecnico, molto veloce, ha solo 22 anni e ha anche il passaporto comunitario. Il suo gioco è ideale per il calcio spagnolo"

Lazio, le grandi sulle tracce di Luiz Felipe

Non sembra esserci solo il Barcellona sulle tracce di Luiz Felipe. L'agente del giocatore conferma che i top club seguono il giocatore ma per il momento nessun contatto: "Per ora non ho parlato con nessuno del Barcellona - prosegue - Quello che posso dire è che grazie alla grande stagione che sta facendo con la Lazio, diversi club chiedono di lui, quindi non mi sorprenderebbe se suscitasse anche l'interesse del Barça. Non ci sono difensori centrali nel mercato".

