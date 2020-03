CALCIOMERCATO INTER GODIN / Ha reso al di sotto delle attese a causa soprattutto delle difficoltà riscontrate nel 3-5-2 di Conte, per questo si parla da tempo di un divorzio anticipato tra Diego Godin e l'Inter. Alla fine della stagione, forse a estate inoltrata vista l'emergenza coronavirus, il difensore uruguaiano potrebbe lasciare il club nerazzurro in cui è approdato poco meno di un anno fa a costo zero legandosi contrattualmente fino al giugno 2022 con un ingaggio di circa 6-6,5 milioni di euro bonus compresi.

LEGGI ANCHE ->>>Inter, da Skriniar a Lautaro e Aubameyang: il punto in entrata e uscita

Calciomercato Inter, per Godin spunta il Valencia: ecco i suoi sostituti

Il 34enne di Rosario potrebbe far ritorno in Spagna, dove ha già militato dal 2007 al giugno 2019.

Non impossibile un riapprodo proprio all', lasciato in lacrime dopo nove anni ricchi di successi, anche se con la società non sembra essersi lasciato benissimo. Secondo 'todofichajes' c'è poi la pista che conduce al. A quanto pare i 'Pipistrelli', uno dei club europei più colpiti dal coronavirus , pensano al classe '86 come sostituto di il primo calciatore 'positivo' della Liga al virus ormai diffusosi in tutto il mondo e in scadenza al 30 giugno. L'Inter potrebbe invece rimpiazzare Godin con due giocatori:, passato al Parma l'estate scorsa con la 'regia' dei nerazzurri e il giovanedel Verona.

POTREBBERO INTERESSARTI ANCHE:

Calciomercato Inter e Juventus, Campione del Mondo silurato

Inter-Cristiano Ronaldo: il retroscena di Mazzola