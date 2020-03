p>CALCIOMERCATO ROMA FRATTESI SASSUOLO / Laè intenzionata ad esercitare la clausola di riacquisto e a riportare nella capitale Davide, centrocampista di proprietà delma in prestito questa stagione in Serie B all'Tutte le news di calciomercato e non solo: CLICCA QUI

Secondo quanto riportato da 'La Gazzetta dello Sport' la dirigenza giallorossa è pronta ad affondare il colpo entro la data limite del 30 giugno 2020. Pronti 15 milioni di euro da versare nelle casse neroverdi, cifra pattuita nel 2017 al momento dell'accordo e e valida per il diritto di riacquisto a favore della Roma.

