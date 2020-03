EURO 2021 UEFA CALCIO EMERGENZA CORONAVIRUS / In attesa dell'annuncio ufficiale da parte della UEFA, arriva quello da parte della Federazione norvegese: "La UEFA ha deciso di rimandare il campionato europeo al 2021 - si legge sui canali ufficiali - Si giocherà dall'11 giugno all'11 luglio del prossimo anno".

Per restare aggiornato con tutte le news legate al mondo del calcio CLICCA QUI

Come era nell'aria ormai da giorni, la Uefa ha così deciso di non far disputare gli Europei la prossima estate, per via dell'emergenza Coronavirus, lasciando spazio alla disputa dei campionati.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE:

Emergenza Coronavirus, situazione difficile alla Juventus | L'annuncio

Quarantena League, giovedì parte il campionato online de Le Iene