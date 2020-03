Emergenza Coronavirus, UFFICIALE: Europei nel 2021

EMERGENZA CORONAVIRUS UFFICIALE EURO 2021 UEFA / Giornata importante per il calcio europeo.

L' emergenza Coronavirus , che sta colpendo tutto il continente, ha portato laa riunirsi a Nyon, ques'oggi, per decidere il futuro prossimo del football.

Dopo l'ultima riunione, quella del comitato esecutivo Uefa, è arrivata la decisione ufficiale, che era nell'aria ormai da giorni, del rinvio dei prossimi Europei, che non si giocheranno più la prossima estate ma nel 2021, lasciando così spazio - se l'emergenza Coronavirus dovesse cessare - alle leghe Nazionali di concludere i campionati nei mesi di maggio e giugno. L'Europeo 2021 andrà così in scena dall'undici giugno all'undici luglio, come anticipato dalla Federazione norvegese.

