CORONAVIRUS JUVENTUS CORSI SARRI / L'emergenza Coronavirus tiene in ginocchio l'Italia. Il primissimo caso di positività in Serie A è arrivato dalla Juventus con Daniele Rugani che ha dato di fatto il via alla quarantena in casa bianconera. La situazione potrebbe però addirittura essere peggiore del previsto. A rivelarlo il presidente dell'Empoli, Fabrizio Corsi, che ai microfoni di 'Radio Kiss Kiss Napoli' ha detto: "Credo sia impossibile si giochi il 4-5 aprile visto quello che sta accadendo. Non penso che in tre settimane si possa uscire da questo stato di difficoltà.

Qualcuno vorrebbe cristallizzare le classifiche, per me vanno giocate tutte le gare fino alla fine del campionato fino ad agosto. Ho sentito Sarri e Martusciello, la situazione contagi alla Juve è complicata perché ci sono 120-130 in isolamento". Tutte le news di calciomercato e non solo: CLICCA QUI

