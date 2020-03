Quarantena League, giovedì parte il campionato online de Le Iene

QUARANTENA LEAGUE CORONAVIRUS LE IENE / L'emergenza Coronavirus ha bloccato il mondo dello sport e quindi naturalmente anche del calcio, principale fonte di svago degli italiani.

Per sopperire a questa gravosa mancanza 'Le Iene' hanno pensato di dare vita alla, primo torneo di FIFA 20 in cui saranno protagonisti tanti campioni del calcio italiano che si sfideranno dal divano di casa, in diretta su iene.it e sui canali Instagram e Facebook de 'Le Iene'.

Tantissimi i nomi di spicco che prenderanno parte alla competizione che vedrà il proprio via giovedì 19 marzo, alle ore 12.00. Tra i partecipanti i vari Mario Balotelli, Marco Materazzi, Fabio e Paolo Cannavaro, Ciro Immobile, Andrea Pirlo, Ciro Ferrara, Massimo Oddo, Sandro Tonali, Bernardo Corradi, Luca Pellegrini, Enock Balotelli, Lyanco, Cristian Zaccardo, Davide Zappacosta, Armando Izzo, Andrea Petagna, Alessio Cerci, Enrico Brignola, Sebastiano Esposito, Adjapong, Javier Pastore. Le partite inoltre avranno il commento tecnico di Pierluigi Pardo accompagnato dalla Gialappa’s Band, fino alla finalissima di lunedì 23 marzo. I sorteggi per gli accoppiamenti avranno invece luogo mercoledì 18 marzo alle ore 14.