Calciomercato Napoli, pronta l'offerta per Tsimikas

CALCIOMERCATO NAPOLI TSIMIKAS BARISIC / Non si ferma il lavoro del Ds del Napoli Cristiano Giuntoli che continua a studiare le mosse per allestire la nuova rosa in vista della prossima stagione. Alcuni tasselli importanti sono stati piazzati, altri servono ancora.

E in questo momento gli sforzi sembrano concentrarsi sulla corsia mancina dove è stato individuato in Kostasl'obiettivo numero uno.

Secondo 'La Gazzetta dello Sport' è pronta un'offarte azzurra da circa 15 milioni di euro per tentare di far vacillare l'Olympiacos che per il laterale 24enne chiede però 20 milioni. L'alternativa rimane invece Borna Barisi, 27enne dei Glasgow Rangers, che costerebbe circa 7-8 milioni.