CALCIOMERCATO INTER VECINO BORJA VALERO / L'Inter lavora con forza sul potenziamento del proprio centrocampo con diversi nomi accostati alla compagine di Conte in vista della prossima estate. Da Castrovilli a a de Paul passando per Arthur, i profili non mancano. Oltre ad un colpo da novanta in mediana sono inoltre sicuri della riconferma i vari Eriksen, Barella, Sensi e Brozovic che rappresentano indubbiamente il futuro del club milanese che d'altro canto dovrà anche adoperarsi nello sfoltimento della rosa.

Tutte le news di calciomercato e non solo: CLICCA QUI

LEGGI ANCHE >>> Inter e Juventus, sfuma Matic | Fumata bianca

In tal senso, secondo quanto sottolineato da 'Tuttosport', sarebbero due i candidati all'addio. Il primo della lista è Borja Valero che 35 anni ed in scadenza di contratto è ai margini del progetto di Antonio Conte. Con lui pronto alla partenza anche Matias Vecino, già vicino alla cessione a gennaio, ed utile a monetizzare la prossima estate.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE:

Coronavirus, ESCLUSIVO Curti: "Situazione preoccupante in Argentina. Calcio sospeso"

Calciomercato Inter, arriva il nuovo Vidal | Il regalo per Conte