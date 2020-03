CALCIOMERCATO INTER CONTE HANDANOVIC SKRINIAR SENSI LAUTARO AUBAMEYANG ICARDI / L'emergeza Coronavirus ha costretto i club di Serie A e il mondo dello sport in generale ad interrompere le proprie attività. La ripresa delle competizioni appare ancora lontana e in attesa di nuovi sviluppi le società italiane possono cominciare a pianificare le strategie in vista del calciomercato estivo. Uno dei club più attivi sarà senza dubbio ancora l'Inter di Conte e Marotta, che punta a ridurre ulteriormente il gap con la Juventus. Dal post Handanovic a Skriniar, Sensi, Lautaro e Icardi, fino a Musso, Vidal, Castrovilli, Aubameyang e non solo, ecco tutti i nomi destinati ad infiammare il mercato dell'Inter in entrata e uscita.

Calciomercato Inter, tutto ruota intorno a Lautaro | Barcellona in agguato: i possibili sostituti

Uno dei tormentoni estivi riguarderà con ogni probabilità Lautaro Martinez: l'attaccante argentino è l'obiettivo numero uno del Barcellona, che sembra piuttosto deciso a portarlo alla corte del connazionale Messi. Negli ultimi giorni si è addirittura parlato di un accordo già raggiunto tra l'entourage del 'Toro' e il club blaugrana, e secondo 'Sport' il Barça avrebbe già bloccato il 22enne in vista della prossima stagione. Si fanno quindi sempre più insistenti le voci sul possibile addio del centravanti, nonostante le parole d'amore del giocatore nei confronti dei nerazzurri e l'ottimo rapporto instaurato con Conte e il suo compagno di reparto Lukaku. Inoltre, la clausola rescissoria fissata a 111 milioni e valida dall'1 al 15 luglio fa tremare la dirigenza e solo un rinnovo monstre potrebbe allontanare il Barcellona.

Il rischio di veder Lautaro salutare l'Inter in estate si fa dunque sempre più concreto, al punto che Marotta e il suo staff hanno iniziato a guardarsi intorno alla ricerca di possibili sostituti. In cima alla lista c'è l'ex Milan Pierre-Emerick Aubameyang, in scadenza di contratto nel 2021 con l'Arsenal. L'attaccante aveva già manifestato la propria intenzione di fare un ulteriore salto di qualità e - nonostante le parole distensive degli ultimi giorni - potrebbe lasciare i 'Gunners' già in estate di fronte ad un'offerta di circa 60/70 milioni di euro. Una cifra che il club nerazzurro sarebbe in grado di investire in caso di addio del 'Toro'. Molto più difficile invece l'arrivo di Griezmann, accostato all'Inter proprio nell'ambito dell'affare Lautaro.

Infine, restano sempre vive ma altrettanto complicate le piste Martial e soprattutto Werner

Inter, dal post Handanovic a Godin e Skriniar: le ultime tra porta e difesa

Ma il taccuino di Marotta e Ausilio è ricco di obiettivi anche per gli altri reparti. A partire dalla porta, la dirigenza nerazzurra sta già pensando al post Handanovic, che rinnoverà comunque fino al 2022. Il nome in pole è quello di Juan Musso, messosi in mostra con la maglia dell'Udinese e già valutato circa 30 milioni. Occhi anche su Meret del Napoli, mentre è decisamente più complicata la strada che porta a De Gea del Manchester United. Senza dimenticare Ionut Radu, già di proprietà dell'Inter, che sembra però destinato a ricoprire il ruolo di vice a discapito di Padelli. In difesa i primi nomi sono quelli di Izzo e Kumbulla, che potrebbero tornare di moda soprattutto in caso di addio di Godin, mai a suo agio nel modulo di Conte e possibile partente, e Skriniar. Il difensore slovacco piace sempre a diversi top club europei e potrebbe essere ceduto di fronte ad un'offerta di almeno 60/70 milioni, mentre Conte sembra intenzionato a non volersi privare di Bastoni, anche lui attenzionato dal Manchester City di Guardiola.

Calciomercato Inter, da Vecino e Eriksen a Vidal e Castrovilli | Rebus centrocampo

Infine, Conte chiede rinforzi soprattutto a centrocampo: l'innesto di Eriksen ha evidenziato ulteriormente la necessità di un incontrista nella mediana nerazzurra. La dirigenza potrebbe così tornare all'assalto di Vidal, sogno già dallo scorso gennaio dell'ex tecnico della Juve, mentre ulteriore qualità potrebbe essere garantita da Castrovilli o de Paul, altri obiettivi sensibili del club nerazzurro. A far posto ai nuovi saranno con ogni probabilità Borja Valero e Vecino: l'uruguaiano, in particolare, permetterebbe alla società di monetizzare per i colpi in entrata. Lavori in corso, dunque, in casa Inter.

