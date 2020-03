CORONAVIRUS EURO 2020 HOTEL UEFA COPENAGHEN / Giornata fondamentale per la UEFA in conference call con leghe, club e associazioni calciatori per stabilire le prossime mosse in virtù dello stop 'imposto' dal Coronavirus. Sul piatto il futuro del calcio continentale che potrebbe dipendere in larga parte dal rinvio di Euro 2020.

Tutti gli indizi sembrano ormai portare in quella direzione come evidenziato dall'agenzia di stampa 'Reuters' che sottolinea come la UEFA abbia annullato le prenotazioni di hotel a, una delle 12 città ospitanti dell'Europeo. Tutte le news di calciomercato e non solo: CLICCA QUI

LEGGI ANCHE >>> Coronavirus, ESCLUSIVO Lazaro: "Uefa non all'altezza! Piano specifico per Florenzi e compagni"

Non ci sono quindi ancora comunicazioni ufficiali, ma pare scontato che la UEFA annunci nelle prossime ore lo slittamento di Euro 2020.

