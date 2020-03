Calciomercato, 55 milioni per James Rodriguez

CALCIOMERCATO JAMES RODRIGUEZ / Tempi duri per James Rodriguez. Dopo il mancato riscatto da parte del Bayern Monaco, il trequartista colombiano è finito fuori dai piani del Real Madrid che gli ha concesso soltanto 13 presenze stagionali tra tutte le competizioni e pianifica il suo addio. Gli estimatori non mancano.

Soprattutto in Inghilterra, dove i tabloid rilanciano una notizia riportata dallo spagnolo 'Defensa Central' secondo il qualesi sarebbero mosse sulle tracce di James Rodriguez in vista della prossima estate. Il problema è rappresentato però dalla valutazione del cartellino che per ora il Real fissa a quota 55 milioni di euro.