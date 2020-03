Inter e Juventus, sfuma Matic | Fumata bianca

CALCIOMERCATO INTER JUVENTUS MATIC RINNOVO UNITED - Nemanja Matic è sempre più vicino alla conferma al Manchester United.

Accostato nei mesi scorsi a, tra le altre, il centrocampista serbo sembra destinato a restare in. Stando, infatti, a quanto riporta 'Sky Sports', i 'Red Devils' avrebbero già attivato l'opzione di rinnovo per un altro anno, inserita nel contratto in scadenza nel giugno prossimo. E il 31enne calciatore starebbe discutendo anche di un ulteriore prolungamento dell'accordo.